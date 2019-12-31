新股專輯：宏力醫療管理遞上市申請

於中國經營綜合性民營營利性醫院的宏力醫療管理集團向港交所遞交上市申請。該公司大部分收入主要來自河南宏力醫院所提供的治療及綜合醫療服務，以及藥品銷售。該公司亦為一家獨立第三方醫院提供醫院管理服務。

據初步招股文件，截至今年9月底止9個月，總收入按年升7.26%至約4億元人民幣，治療和綜合醫療服務佔約六成七，藥品銷售佔約三成二。期內純利按年跌23.44%至4,490萬元人民幣。

公司擬將所得款項淨額用於為擴建一期大樓提供資金；收購醫院以擴展業務；償還一般借款；用作營運資金及其他一般企業用途；購買醫療設備，並改善及提升其資訊科技系統；發展其藥品供應鏈業務；以及用於僱員招聘及培訓。

此前，今年6月由一名獨立第三方全資擁有的安迅投資，以相等於1,500萬元人民幣的美元代價認購宏力醫療管理集團528.49萬股股份。

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