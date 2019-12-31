【樓市新年快落】得寶花園呎價跌穿1.6萬元

樓市持續疲弱，尤其高樓齡的細價屋苑，更屢試低位。其中，東九龍上車三寶之一的牛頭角得寶花園，呎價跌穿1.6萬元。利嘉閣鮑允中稱，屋苑F座中低層6室，實用面積282方呎，一房間隔，剛以450萬元易手，呎價約15,957元。原業主2004年以85萬元購入。

據了解，同面積高層單位，本月曾售518萬元。

●新都城錄「串燒」成交

此外，鄰區將軍澳亦錄大幅減價個案，香港置業劉浩勤表示，新都城3期2座中層D室，實用面積470方呎，兩房間隔，去年以830萬元放售，減價102萬元，以728萬元售出，呎價15,489元。原業主持貨約9年，帳面賺408萬元。

他續稱，原業主沽出上址後，即以820萬元，購入新都城2期1座高層套三房戶，以單位實用面積538方呎計，呎價約15,242元。

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