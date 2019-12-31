愈危愈有機！2019年威盡歐股竟係希、俄、意

所謂「有危亦有機」，2019年歐洲股市不單止應驗這句話，更是「愈危愈有機」！外國傳媒報道，希臘、俄羅斯，以及意大利是全年表現最佳的歐洲股市，令不少市場人士大跌眼鏡。

回看2018年底，不少人認為，投資上述3個股市是「太危險、政治太不穩、太倚賴商品、經濟太弱，甚至4項皆有」！不過，事情往往就是「憂慮中上升」，若由2019年初持有至今，獲利必豐。

其中，希臘股市今年累飆43%，不但是歐洲之冠，更是世界「王者」，曾受歐債危機打擊的銀行股更出現倍數升幅。

其次是俄羅斯股市今年累升29%，主要是央行大刀闊斧減息放水。

最後是意大利股市今年累漲28%，主要受惠歐洲央行重啟量化寬鬆(QE)。

很快就踏入2020年，目前被市場人士狂踩的全球主要股市有何方呢？是否近在眼前就有一個？不妨認真想想。

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