歐股2019年正式「收爐」 法股創近廿年最大升幅
2019年12月31日 21:11
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隨着法國股市收市，歐洲主要市場2019年正式「收爐」！與2018年底市場憂慮經濟衰退拖垮股市相比，結局可謂天與地！
法國CAC指數周二(31日)收市雖然跌4點或0.07%，報5,978點，但2019年累漲26%，為近20年最大年度升幅。
英國富時100指數收市跌0.59%或44點，報7,542點，2019年累漲12%，為3年以來最大年度升幅。
德國股市休市。
另外，歐股指標之一的歐洲斯托克600指數收市微跌0.1%，2019年則累漲23%，為2009年以來最大年度升幅。
西班牙IBEX指數收市跌0.7%，2019年累漲12%，為2013年以來最大年度升幅。
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