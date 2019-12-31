樓價UPDATES：準婚人士趕尾班車　530萬買豐連

有準婚人士鍾情屯門豐連屬區內較新的物業，加上有會所設施，故即睇即買一個一房戶。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●黃大仙居屋天馬苑E座低層05室，實用面積363方呎，以兩房間隔，座向西面。單位放盤兩個月，原叫價495萬元，減至463萬元於已補價自由市場售出，實用呎價12,755元。

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新界區

●豐連1座高層C室，實用面積342方呎，獲準婚人士以530萬元承接，實用呎價15,497元。原業主於2016年以約350萬元入市，持貨3年多帳面獲利約180萬元。

●居屋市場續錄白居二買家成交，剛獲承接的唐明苑B座高層15室，實用面積429方呎，上月放盤叫價470萬元，議價後減至425萬元未補價沽出，實用呎價9,907元。原業主於2008年以約89萬元入市，持貨至今帳面賺約336萬元。

●將軍澳富康花園7座低層H室，原叫價600萬元，累減80萬元或13%，獲區內租客於第二市場以520萬元購入。以實用面積592方呎計，實用呎價8,784元。上址為原業主於1998年以153.4萬元購入，期內升值2.4倍。

●沙田帝堡城3座低層F室，實用面積753方呎，以三房包括套房間隔，以980萬元易手，實用呎價13,015元。據了解，原業主於2015年以848萬元買入單位，帳面現獲利132萬元。

●沙田九肚山峰一幢獨立屋，實用面積2,593方呎，屬四房兩廳間隔。以10萬元租出，實用呎租約38.6元。若以業主2018年購入價計，回報率約1.6厘。

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