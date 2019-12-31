人幣今年坐「過山車」　明年兌每百港元或高見86.5

人民幣匯價表現在2019年如坐「過山車」，第四季受惠中美貿易緊張關係改善回升，使全年貶值幅度收窄至1.44%，變幅屬近年低位。中國銀行展望2020年人民幣走勢，將繼續受中美貿易談判進展主導，料於6.75至7.35兌每美元區間雙向波動，即是介乎每百港元可兌86.5至94.2元人民幣。

周二(31日)官方開出的人民幣中間價升至6.9762，創2019年8月初以來新高。中美或於2020年初簽署第一階段貿易協議，提振市場信心，在岸人民幣周二收升216點子，至6.9662。離岸人民幣於亞洲時段則漲154點子，至6.9670。

中美角力與人民幣匯價息息相關，人民幣在去年一度跌穿「7算」重大心理關口，更被美國標籤為「匯率操縱國」，拖累人民幣創下全年低位7.1785，最終收復部分失地，重返7算以上。近月香港人民幣資金池亦保持平穩，金融管理局數據顯示，計及225億元人民幣存款證，11月底總體人民幣資金池達6,602.98億元人民幣，按年微增0.48%

外媒引述中國銀行全球市場部分析預計，明年人民幣匯價將續受中美貿易局勢牽引，並呈雙向波動走勢。若局勢維持階段性緩和，將利好市場風險情緒，支持人民幣匯價。然而，隨着美國總統大選臨近，中美關係或將面臨更多不確定性，若下半年中國經濟下行壓力加大，人民幣仍面臨一定貶值壓力。

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