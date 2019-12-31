A股2019年揚威！人均贏10萬人幣　深成指累升44%

內地傳媒報道，2019年深成指全年累漲44%，位列全球31個主要股市指數升幅榜的「第二名」，滬綜指則以22%累計漲幅排第14名。

按中國證券登記結算公司數據顯示，截至2019年11月底止，A股市場投資者人數約1.58億名，較2018年底止1.46億人淨增1,241萬名。以2019年最後一個交易日為止，滬深兩市總市值按年大幅進帳15.8萬億元人民幣(下同)計，每名投資者平均帳面賺約10萬元。

值得留意的是，2019年A股共202家公司首次公開發行(IPO)上市，集資總規模高達約2,526.68億元。無論企業上市總數目及集資金額，均較2018年大幅增加，分別按年勁升約92%及82%，當中上海科創板貢獻不少，至今共70家企業登陸科創板，涉及集資金額達824.27億元。

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