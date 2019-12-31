新股專輯：CHINA GAS申港上市　收入集中5客戶

內地工業氣體供應商CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT向港交所遞交上市申請，光大新鴻基任獨家保薦人。

該公司核心業務是工業氣體供應，包括管道和液化工業氣體。公司亦供應液化天然氣及提供氣體輸送服務。

據初步招股文件，截至今年6月底止半年，總收益按年升25.73%至6.86億元人民幣(下同)，其中管道工業氣體供應佔逾七成。期內溢利按年升36.54%至9,164萬元。

河北省國資委旗下全資子公司河鋼集團為該公司控股股東之一，間接持股47.99%。該公司收入高度依賴首5大客戶，銷售合計佔總收益84.3%，而5大客戶主要為河鋼集團的成員公司。

公司擬將所得款項淨額用於採購三台空氣分離裝置。

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