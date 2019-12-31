夜市UPDATES：美股「收爐日」牛皮　全年勢飆三成

美股來到2019年最後一個交易日，在已累積龐大升幅後，投資者明顯無心戀戰。道指早段報28,468點，升6點或0.02%；標指報3,223點，升2點或0.07%；納指報8,958點，升12點或0.14%。

總結標指2019年勢累升約30%，創2013年以來最佳的成績，由2010年起計的10年更累飆逾1.8倍。

俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報28,221點，較周二(31日)現貨收市28,189點為高。

美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「我將在2020年1月15日與中國簽署非常龐大而全面的第一階段貿易協議，儀式將在白宮舉行，中國高層代表將出席。之後我將去北京，第二階段的對話將開始！」

另外，特朗普又發文抨擊及譴責伊朗策劃對伊拉克美國大使館的襲擊，並造成傷亡，向美國國民承諾伊朗必須「完全承擔責任」。

歐股較早前亦已「收爐」，法國CAC指數周二(31日)收市雖然跌4點或0.07%，報5,978點，但2019年累漲26%，為近20年最大年度升幅。英國富時100指數收市跌0.59%或44點，報7,542點，2019年累漲12%，為3年以來最大年度升幅。德國股市已休市。

另外，歐股指標之一的歐洲斯托克600指數收市微跌0.1%，2019年則累漲23%，為2009年以來最大年度升幅。西班牙IBEX指數收市跌0.7%，2019年累漲12%，為2013年以來最大年度升幅。

不過，法國並非「最牛」的歐股，希臘、俄羅斯，以及意大利才是全年表現最佳的歐洲股市，令不少市場人士大跌眼鏡。

回看2018年底，不少人認為，投資上述3個股市是「太危險、政治太不穩、太倚賴商品、經濟太弱，甚至4項皆有」！不過，事情往往就是「憂慮中上升」，若由2019年初持有至今，獲利必豐。

其中，希臘股市今年累飆43%，不但是歐洲之冠，更是世界「王者」，曾受歐債危機打擊的銀行股更出現倍數升幅。其次是俄羅斯股市今年累升29%，主要是央行大刀闊斧減息放水。最後是意大利股市今年累漲28%，主要受惠歐洲央行重啟量化寬鬆(QE)。

【22:36】美股於2019年最後一個交易日，投資者明顯已「收夠籌」，道指周二(31日)早段繼續偏軟，報28,376點，跌85點；標指跌6點，至3,214點；納指挫33點，至8,912點。

美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「我將在2020年1月15日與中國簽署非常龐大而全面的第一階段貿易協議，儀式將在白宮舉行，中國高層代表將出席。之後我將去北京，第二階段的對話將開始！」

截至周一(30日)為止，標指及納指去年累漲29%及35%，勢是2013年以來最威，道指亦升22%，勢是2017年最佳。標普道瓊斯指數公司高級指數分析員Howard Silverblatt表示，今年股市升勢廣泛，約90%標指成分股錄得升幅。

各類股份中，以科技股升勢最凌厲，標指科技分類指數迄今升幅達47%，冠絕11個行業，當中，以蘋果公司(Apple Inc.)及微軟合共佔近半升幅，年內分別飆85%及55%，兩隻股份市值均超過1萬億美元。Apple周二早段報290.9美元，跌0.17%，微軟挫0.39%至156.97美元。

此外，央行寬鬆政策下，摩根大通及美國銀行股價本年迄今升幅均逾四成。摩通周二早段報138.59美元，微跌0.03%，美銀跌0.41%至35.01美元。有報道指，摩通擬將中國的合營公司轉為全資附屬公司。

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