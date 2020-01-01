東方日報B2：港股全年升2344點

除夕日國企指數收報11,168點，跌57點。港股總成交約485億元，沽空金額近59億元，沽空比率12.14%。港股通(滬)及港股通(深)淨買入金額約15.47億元。

承接中美兩國元首2018年12月初同意貿易戰「休戰」，港股由2019年初24,896點的全年低位顯著反彈，4月中曾突破30,000點大關，升至30,280點的全年高位。

然而，5月初美國總統特朗普突然「變臉」，其後屢次宣布加碼中國貨的關稅；加上6月起本港「反修例」風波觸發的示威衝突愈益激烈，本港經濟急速惡化，恒指8月中曾瀉至24,899點，形成今年「雙底」，幸好12月中美原則上就首階段貿易協議達成共識，恒指重越28,000點關「收爐」。

儘管過去十年環球央行積極「放水」，惟恒指期間累積升幅不夠三成，比外圍主要股市尤其是美國顯著遜色。東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，中國期間處於經濟轉型的種種陣痛和憂慮，恒指內的中資股卻以走下坡的周期性舊經濟股主導；而本地股也多為金融和地產，缺乏增長亮點；兩者導致騰訊等少數高增長股無力推高大市。

惟他相信，中國企業技術、品牌和管治近年發力，之後十年可望結合中產階層崛起、年輕人更願意消費及城鎮化持續趨勢，帶來更好長線回報。

大華繼顯執行董事梁偉源亦認為，港股過去十年落後外國股市，主要是中國經濟期間卻不斷放緩，惟美國經濟呈強令美元升值、息口低企，加上美企業績良好，把資金從港股市場吸走。但將來有望「染藍」的相信都是盈利增長動力較佳的新經濟股，中國企業的技術和生產力會令回報改善。

展望今年市況，龐寶林認為，環球央行料繼續「放水」，聯儲局或不加息增加了人民銀行減息降準的空間，而美匯轉弱或有利資金回流新興市場，預期恒指能上試30,000點，看好內房股、5G概念及體育用品股。

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