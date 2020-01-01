紐約期油全年累升34%　創2016年來最強

國際油價周二(31日)受壓，但全年仍錄得可觀的升幅。紐約期油收報每桶61.06美元，跌0.62美元或1.01%；布旛特期油收報每桶66美元，跌0.67美元或1%。

總結2019年，紐約期油累升34%，創自2016年來最大升幅；布蘭特期油係年累升23%。

Ned Davis Research能源策略師Warren Pies表示，對沖基金由之前對油價極度看淡，轉至極度看好，又指過去兩個月，對沖基金對油價的淡倉由35%以上，跌至9%以下。

他對2020年油價仍然看好，但指看好的情緒正在轉弱，投資者應關注原油庫存表現。

高盛最新對2020年布蘭特和紐約油價的目標價分別提高3美元，至63美元和58.5美元，主要基於減產作用利好。

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