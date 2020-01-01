Baird看好科網發展　2020年首選亞馬遜和Zynga

外媒報道，美資投行Baird分析師Colin Sebastian表示，2020年科網股的首選是電商巨擘亞馬遜(Amazon)和手機遊戲股Zynga。

Sebastian指出，預計「下一代」科技發展將帶來非比尋常的收穫，更有可能改寫整個互聯網和科技行業的排名。

他相信未來數年科網領域會進入轉型期，這段時期的重點包括：應用技術、嶄新的用戶界面、媒體消費轉移、物聯網、新的雲端技術競爭，以及電子商務平台。

對於亞馬遜發展，他認為其電商業務持續強勁，而公司利潤率在2019年下半年有改善，加上雲業務、廣告、物流等業務均充滿增長機會。

另外，Zynga是Sebastian在中小股的首選，看好其直播服務的發展；新遊戲的推出；具有併購潛力；以及盈利水平在2019年下半年有改善。

Zynga於周二報6.14美元，2019年累升約50%；亞馬遜周二報1,843.5美元，2019年累升近20%。

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