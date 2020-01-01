美股收市：標指全年漲逾28%　創6年最勁！

美國股市在2019年最後一個交易日交投趨於淡靜，3大指數先跌後回穩，收市全線上漲。道指收報28,538點，升76點或0.27%；標指收報3,230點，升9點或0.29%；納指收報8,972點，升26點或0.3%。

總結2019年全年，道指、標指、納指分別累計上漲約22.3%、28.9%和35.2%。標指和納指均創自2013年以來最強年度表現；道指以點數計全年累升逾5,000點，為紀錄以來首次。

道指以科技股表現最好，其中，蘋果公司收報293.65美元，全年累升約88%，為表現最佳的藍籌；微軟則累計上漲約58%。

晶片股則是標指2019年最強表現股份，其中，AMD、Lam Research全年累升逾100%；而KLA Corp.則累升約99%。零售商Target及連鎖快餐店Chipotle Mexican Grill均累升逾90%。

中美貿易談判繼續有正面進展，對大市有支持作用。美國總統特朗普周二(31日)在其社交媒體說：「我將在2020年1月15日與中國簽署非常龐大而全面的第一階段貿易協議，儀式將在白宮舉行，中國高層代表將出席。之後我將去北京，第二階段的對話將開始！」

另外，特朗普又發文抨擊及譴責伊朗策劃對伊拉克美國大使館的襲擊，並造成傷亡，向美國國民承諾伊朗必須「完全承擔責任」。

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