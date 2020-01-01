人行：續擴開放動力　保持人民幣基本穩定

人民銀行貨幣政策委員會日前召開2019年第四季度例會。會議指出，要繼續密切關注國際地內經濟金融形勢的變化，善於把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放的強大動力。創新和完善宏觀調控，穩健的貨幣政策要靈活適度，運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣(M2)和社會融資規模增速與內地生產總值名義增速相匹配，不搞「大水漫灌」，保持物價水平總體穩定。

會議又指，須深化金融供給側結構性改革，引導大銀行服務重心下沉，推動中小銀行聚焦主責主業，優化融資結構和信貸結構，加大對推動高質量發展的支持力度，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系。

同時，下大力氣疏通貨幣政策傳導，降低社會融資成本，用市場化改革辦法促進實際利率水平明顯降低，引導金融機構加大對實體經濟特別是小微、民營企業的支持力度，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應，推動供給體系、需求體系和金融體系形成相互支持的三角框架，促進國民經濟整體良性循環。進一步擴大金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力，提高參與國際金融治理能力。

會議強調，健全財政、貨幣、就業等政策協同和傳導落實機制，確保經濟運行在合理區間。深化利率市場化改革，推動存量浮動利率貸款定價基準轉換，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。打好防範化解金融風險攻堅戰，平衡好穩增長和防風險的關系，注重在改革發展中化解風險，穩定市場預期，守住不發生系統性金融風險的底線。

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