高處未算高？美貿易顧問：道指今年至少升上32000點

美國股市2019年迭創新高，三大指數收爐全線上揚，全年均累漲兩成以上。外國傳媒報道，美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)預測，道指2020年底將至少升至32,000點，即相較上日收市價28,538點，有約12%的潛在上升空間。

他續指，從預測角度來看，美國實際國內生產總值(GDP)將接近3%，而不是2%。

納瓦羅解釋，如果《美墨加協議》通過、聯儲局減息，今年7月份道指將升至30,000點。保守估計，至今年底道指將達到32,000點。雖然面對經濟放緩的憂慮，但有迹象顯示未來美國經濟將更加強勁，包括重大政策激勵、低失業率、薪資上漲等，將促進美國消費。

另方面，他指美國今年將致力與英國、越南、歐洲及其他有意與美國進行公平貿易的國家合作。

總結2019年全年，道指、標指、納指分別累計上漲約22.3%、28.9%和35.2%。標指和納指均創自2013年以來最強年度表現；道指以點數計全年累升逾5,000點，為紀錄以來首次。

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