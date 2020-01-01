【封利是注意】三家發鈔銀行1月14日起有得換新鈔
2020年01月01日 14:26
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農曆新年將至，香港金融管理局及三間發鈔銀行，香港上海滙豐銀行、渣打銀行(香港)及中國銀行(香港)(02388)宣布，三間發鈔銀行的分行將於2020年1月14日起，提供各款面額的新鈔及「迎新鈔」，即仍然簇新的舊鈔票供市民兌換，配合封利是的需要。
金管局鼓勵市民繼續支持使用「迎新鈔」，指香港流通鈔票的新淨程度一向非常高，外觀完好的舊鈔完全適合用作封利是；而「迎新鈔」的供應亦會非常充裕。
發鈔銀行同日起，提供2018系列20港元和50港元鈔票，市民可以在三間發鈔銀行的分行兌換。隨着新版20港元和50港元鈔票的推出，2018系列全數五個面額的鈔票均會在市面流通使用。
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