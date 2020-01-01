樓價UPDATES：業主態度軟化　都會駅連錄成交

業主叫價態度軟化，帶動將軍澳都會駅同日連錄2宗套三房戶成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●都會駅2期6座中層E室，實用面積633方呎，為三房包括一套房間隔，外望翠綠山景。單位於去年10月叫價1,080萬元放售，經議價後減價135萬元或約13%，終以945萬元售出，實用呎價14,929元。另一個2期9座中層A室，望東南園景，則獲買家以955萬元購入。屋苑上月累計錄得8宗交投，平均實用呎價約16,144元。

●西九四小龍上月全月20宗成交，泓景臺佔6宗，平均實用呎價17,299元。該屋苑5座高層H室兩房戶，實用面積497方呎，向東南方，景觀開揚，今年10月中放盤開價960萬元，買賣雙方議價後，降價65萬元，以915萬元成交，實用呎價18,410元。原業主持貨14年，帳面獲利600萬元。

●將軍澳新寶城4座低層G室，實用面積377方呎，為兩房間隔，單位原叫價650萬元，議價後減630萬元易手，實用呎價16,711元。屋苑上月錄得4宗二手成交，平均實用呎價約15,873元。

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新界區

●上水御皇庭12月共錄得4宗二手買賣成交，一個頂層實用面積417方呎單位，以兩房間隔，獲買家以595萬元購入，實用呎價14,269元。原業主於2015年以459萬元入市，持貨約4年帳面獲利約136萬元。屋苑目前約有48個二手放盤。

●西貢柳濤軒單號屋，建築面積2,100方呎，以四房兩廳間隔，連天台面積700方呎，望山景。上址原叫價3,000萬元，以2,500萬元成交，建築呎價11,905元。原業主早於2003年3月以515萬元入市，帳面獲利1,985萬元。

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