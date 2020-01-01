新股專輯：生科公司KINTOR遞交來港上市申請

尚未有盈利或收入的生物科技公司KINTOR PHARMACEUTICAL周二(12月31日)晚上向港交所遞交上市申請，華泰國際任獨家保薦人。2016年，該公司以「蘇州開拓藥業股份」於內地新三板掛牌，並於2018年6月退市。

據初步招股文件，公司成立於2009年，為內地臨床階段新藥開發商，主要專注於自主研發潛在同類首創及同類最佳癌症藥物及其他AR相關疾病藥物。截至2019年12月22日止，有四種臨床階段在研藥物以及一種已提交新藥研究(IND)申請的IND階段在研藥物。該等臨床階段在研藥物包括普克魯胺(GT0918)、福瑞他恩(KX-826)、ALK-1(GT90001)及迪拓賽替(GT0486)。

其中，普克魯胺為主要在研藥物，正在中國進行轉移性去勢抵抗性前列腺癌(mCRPC)三期臨床試驗，計劃於2020年提交新藥申請。

公司擬將所得款項淨額用於核心產品普克魯胺和福瑞他恩的開發及商業化；其他臨床階段在研藥物的進行中及計劃臨床試驗；臨床前階段在研藥物的研發；營運資金及一般企業用途。

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