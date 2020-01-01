元旦響頭炮！東堤灣畔及都會駅降價10%易手

東涌二手市2020年響頭炮，美聯吳惠斌表示，該區元旦日錄二手買賣，單位為東堤灣畔9座高層F室，兩房間隔，實用面積592方呎。於去年底開價780萬元，唯睇樓客一直只睇不還價，因此原業主主動調低叫價至745萬元，其後買家見單位開價有調整，買賣雙方經數口議價後，於今早8時送訂，約11時落實以712萬元成交，前後累減近10%，呎價約12,027元。

而原業主2008年買入，當時做價259萬元，是次易手帳面獲利453萬元。

他續稱，東堤灣畔兩房放盤量約40個，開價由680萬至900萬元不等。普遍業主都願意傾價，料準買家隨時可以執筍貨入市。

另外，各區二手樓元旦日相繼發市，青衣區今年由上車盤率先跑出。中原葉健聰表示，青怡花園3座一個高層E室單位，實用面積343方呎，兩房間隔，開價580萬元放盤，減價12萬元後，以568萬元售出，呎價16,560元，屬市價成交。據了解，該盤上月約3宗買賣，均為上述同面積單位，售價介乎518萬至605萬元。

將軍澳同樣錄今年首宗成交，中原伍錦基表示，單位為都會駅5座低層E室，實用面積488方呎，6月份叫價850萬港元，終減至770萬元售出，降價近一成，呎價15,779元。

據悉，原業主2011年8月以約410萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約360萬元，升值約87.9%。

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