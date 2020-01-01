【放水撐經濟】溫鋼城：降準料刺激港股短線上試28500點

中投傲揚基金經理溫鋼城相信，內地降準會刺激港股短線上試28,500至29,000點，就算上月大市漲勢已反映了中美簽訂首階段貿易協議及人行「放水」的預期。他續指，股市如回調至27,600點左右，會重上他今年目標30,000至31,000點，因為按照傳統，內地流動性年初會比較充裕，滬深股市有望進一步上揚。

他直言︰「除科技和5G概念股外，內房是2020年嘅膽」，受惠內房銷售的物管股，以及券商股為首的中資金融股也會隨人行降準做好。汽車股就只會是上落市格局，始終已經難以回復2017年時所見。

溫氏相信，內地的存款準備金率(RRR)本來就有點過高，人行基本上是全球貨幣政策最忍手的央行，今年有望繼續降準，而貸款市場報價利率(LPR)亦會進一步下降，原因是地方政府和民企債務進入到期高峰，內地經濟卻早已不是過去如日方中的年代，「中央要錢就肯定要做番啲嘢」，就算人民銀行不太願意，也勢跟隨中央指示「放水」。

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