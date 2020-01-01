【放水撐經濟】英大證券：有助中小微企解決融資問題

人民銀行宣布1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約8,000多億元人民幣。內地媒體引述分析師看法，普遍認為是次降準對中國經濟及市場均有利好作用。

英大證券首席經濟學家李大霄表示，此次降準有助於引導市場利率下行，是一場及時雨，應對跨年資金的需求，對穩定經濟增長有非常重要作用，將有力提振市場信心，對股市也屬於重大利好。降準使銀行資金成本下降，讓銀行有更多資金可以放貸，有助於支持實體經濟發展。尤其對解決中小微企業融資難、融資貴問題有非常重要的實質作用。

中信建投首席策略分析師張玉龍分析道，是次降準存在四個方面意義。第一，對沖銀行存量貸款換錨的影響，降低銀行的成本，保證銀行業和金融體系穩定；第二，補充春節的流動性，保證流動性充裕穩定；第三，配合專項債等逆周期調節工具的發行，促進逆周期調節；第四，這對市場非常有幫助，A股將繼續大幅度上漲，地產、建材、建築和券商、銀行等範疇料佔優。

內地經濟學家任澤平相信，央行全面降準利好經濟及市場。

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