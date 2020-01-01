高盛：美國未來幾年不太可能發生經濟衰退

2019年中全球深陷經濟衰退邊緣的恐懼，踏入2020年，華爾街大行高盛認為，因為當前經濟結構，美國未來幾年內不太可能發生經濟衰退。

高盛對當前增長的潛在風險進行的分析表明，風險大多是溫和的。報告指出，來自1980年代經濟由滯脹後轉至「大平穩」(Great Moderation)的年代支柱，即是可持續增長及溫和通脹，目前仍然存在，雖然十多年前的金融危機一度中斷。

高盛經濟學家Jan Hatzius與David Mericle在報告中寫道，總體而言，「大平穩」背後的變化似乎是完整的，並認為當前經濟在結構上不太容易陷入衰退。

該行指出，雖然可能出現新的風險，但最近幾次衰退的主要原因如石油衝擊、通脹過熱和金融失衡，現在都似乎不太令人擔憂。

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