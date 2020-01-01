【放水撐經濟】楊德龍料A股農曆年前延續「慢牛」

前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，中國人民銀行宣布下調存款準備金率0.5個百分點，支持實體經濟發展，對經濟及資本市場均形成重大利好。

目前內地經濟存在下行的壓力，人行通過降準釋放資金，有利於提振市場信心，穩定經濟增長的預期，近日有關2020年內地經濟增速能否「保六」引起市場熱議，他一直堅持「保六是必要的，也是可能的」，因為只有保持一定經濟增速，才能平穩實現經濟轉型及產業升級，保證充分就業及維持社會穩定。

他亦相信，人行降準是逆周期政策的一部分，有利降低企業的融資成本，從而推動內地經濟發展。因此，他預期，農曆新年前A股市場將繼續延續「慢牛」走勢，據過往經驗，春季往往是A股市場做好的重要時期，而今次降準無疑是牛市行情的催化劑，將進一步促進A股市場大幅反彈。

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