股神婉拒收購Tiffany 全因為一件事...
2020年01月01日 18:31
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(Getty Images圖片)
美國經典珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany)去年底接納全球最大奢侈品集團LVMH收購，惟外媒報道，原來Tiffany之前曾邀請股神巴菲特加入競購，作為另一方案，但建議遭巴菲特婉拒，而巴菲特承認有此事。
據銀行家稱，巴菲特一直心儀Tiffany，視為潛在收購對象。他在2008年金融海嘯期間曾買入價值2.5億美元Tiffany債券，Tiffany亦可與巴郡旗下珠寶業務Borsheims互相補足。
以價值投資者見稱的巴菲特，表示近年苦無合適的收購目標，其投資旗艦巴郡因此坐擁破紀錄1,280億美元現金，相當於市值四分之一，而巴郡股價去年僅升11%，遠遠低過標指連股息的31.5%回報，跑輸幅度是十年最大。
巴郡去年動用100億美元，協助西方石油收購Anadarko Petroleum，但只是買入優先股及認股證，每年收取8億美元股息，並非一項收購。
有巴郡投資者稱美股估值過高，支持巴菲特對收購忍手。Edward Jones分析員Jim Shanahan認為，股市需下調，巴菲特才有望出現收購機會。
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