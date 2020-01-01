印尼大幅下調跨境電商進口稅起徵額至3美元

印尼財政部自2020年1月1日起將跨境電商商品進口稅起徵數額由75美元大幅下調至3美元，當局指新措施目的在於公平對待通過電子商務交易的本國商品和進口商品。

媒體報道，印尼海關總署署長赫魯（Heru Pambudi）表示，本國商品已經繳納了稅收，如果進口商品沒有徵稅就顯得不公平。

按照新規定，價值3美元以上的紡織品、衣服、箱包、鞋子等外國產品的進口稅率為32.5%至50%；其他產品進口稅將從27.5%至37.5%調降至17.5%。價值低於3美元的進口商品無需繳納進口稅，但仍需繳納增值稅。

有業內人士認為，本次調整的「幅度太大」，他們原來建議的起徵數額為25美元。

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