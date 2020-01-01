樓價UPDATES：迎海．駿岸4年僅升值約5%

今年樓市仍暗湧處處，部分業主在利潤不多下，仍決定先行套現，馬鞍山迎海．駿岸有業主沽出單位，4年僅升值約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨去年12月共錄得5宗租賃個案，包括15座高層4室，實用面積473方呎，兩房間隔，望單邊山景，以1.83萬元租出，實用呎租38.7元。屋苑現時約有60個租盤，月租叫價由1.85萬元起。

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九龍區

●觀塘瓊林大廈高層C室，實用面積321方呎，兩房間隔，望樓景。單位於去年11月初開始放盤，原開價550萬元，經議價後減價52萬元或約9.5%，終以498萬元沽出，實用呎價15,514元。原業主於2016年以362萬元購入上址，持貨3年帳面獲利136萬元。

●長沙灣泓景臺7座極高層C室三房戶，向西望蔚藍海景，實用面積737方呎。業主以3.3萬元放租約3個月，近期吸引區內客洽詢，議價後減價3,500元，以2.95萬元租出，實用呎租40元。新租客為本地夫婦，心儀單位光猛兼裝修新淨，故睇樓3次後決定承租。

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新界區

●馬鞍山迎海．駿岸7座低層F室兩房戶，實用面積513方呎，望內園網球場景。原業主早前叫價約800萬元放售，吸引區內上車客垂青，有見單位間隔合適，終議價至764.5萬元易手，實用呎價14,903元。上址為原業主於2015年以約727.7萬元購入，帳面獲利約36.8萬元。

●馬鞍山翠擁華庭8座低層G室，實用面積781方呎，以三房包括套房間隔，開價950萬元，議價後以938萬元易手，實用呎價12,010元。原業主於2015年以748萬元入市，持貨4年帳面獲利190萬元。

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