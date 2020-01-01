【放水撐經濟】野村陸挺︰降準不足填補短期資金缺口
2020年01月01日 22:31
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野村首席中國經濟學家陸挺
野村首席中國經濟學家陸挺認為，人行今次下調金融機構存款準備金率(RRR)0.5個百分點有利市場氣氛，反映當局更加關注經濟下行及局部地區流動性不足的問題，但恐怕不足以填補本月的流動性缺口。
野村估算，內地短期流動性缺口高達2.7萬億元人民幣，主要來自農曆新年前夕傳統流動性需求上升、定向中期借貸便利(TMLF)到期、以及地方政府發行特別債與民間「搶錢」的排擠效應。
儘管陸挺預計人行第二季會因應通脹降溫再度降準0.5個百分點，但同時勸市場別對降準的效用抱太大期望，因為中央現在「放水」的思路是不包括樓市，而且希望在短期經濟穩定和長遠金融體系安全取得平衡，政策空間不會太大。他強調，房地產佔中國國內生產總值(GDP)25%，但往樓市灌入信貸可能帶來反效果，因此中央只會給予地方政府較大自主放寬樓市調控。
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