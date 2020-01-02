陳蓓敏：建行可作中長線投資
2020年01月02日 00:05
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踏入2020年，恭祝各位讀者身體健康、心想事成、財運亨通！假期前，美國官員透露，中美兩國有機會在下星期簽署首階段協議。有趣的是，白宮官員提及將會是非元首級簽署，但特朗普卻說會與習主席舉行簽署儀式。無論如何，兩國關係仍充滿着不明朗因素。
2019年港股上下波幅區間為24,800至30,300點，曾兩度下試25,000關口，亦均見承接力。年內升幅約一成。國際貨幣基金組織(IMF)指香港金融市場運作暢順，資金流出有限，料可面對未來挑戰。2020年恒指估計於25,500至31,000間反覆向前推進。
回顧過去一年，雖然宏觀經濟風雨飄搖，幸好內地經濟仍可風雨中渡江，安全到達彼岸。前面路程長遠，中央仍要步步為營。工行(01398)和建行(00939)兩大國有銀行，股價年內表現靠穩，分別約有7.33%和4.18%升幅。兩者市帳率相約，分別為0.79和0.73。現價股息率以建行較吸引，達5.3厘。建議候低吸納作中、長線投資。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏（作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及其客戶持有工行、建行）
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