陳蓓敏：建行可作中長線投資

踏入2020年，恭祝各位讀者身體健康、心想事成、財運亨通！假期前，美國官員透露，中美兩國有機會在下星期簽署首階段協議。有趣的是，白宮官員提及將會是非元首級簽署，但特朗普卻說會與習主席舉行簽署儀式。無論如何，兩國關係仍充滿着不明朗因素。

2019年港股上下波幅區間為24,800至30,300點，曾兩度下試25,000關口，亦均見承接力。年內升幅約一成。國際貨幣基金組織(IMF)指香港金融市場運作暢順，資金流出有限，料可面對未來挑戰。2020年恒指估計於25,500至31,000間反覆向前推進。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏（作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及其客戶持有工行、建行）

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