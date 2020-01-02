金曹：年度十大強股分注收集
2020年01月02日 00:08
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2019年完滿結束，今年港股經歷了眾多利淡消息，包括美中貿易戰持續、內地公司債券違約金額破紀錄、英國硬脫歐風險，以及香港、法國、西班牙、委內瑞拉、智利等地出現群眾反政府運動，恒指結果收28,189，比2018年年結25,845高2,344點或9%，可說已交足功課，也可見到8月15日的低位24,945支持力極之強大。
股價升幅跑贏恒指的最強股份，藥股中國生物製藥(01177)收10.9元升111.2%；手機設備股舜宇光學(02382)收報134.9元升93.8%；家居設備股創科(00669)收63.55元，升52.7%。
這麼多的負面因素也只令到恒指8月15日的低位，較2018年的年結低過900點。假若歷史重演，那麽27,289點(28,189點 – 900點）可能是2020年的一個買入點。恒生波幅指數現時約15.61%，如以1:2分配，下方支持是27,289回調5.2%、上方阻力是28,289上升10.4%，初步評估2020年波幅範圍由25,800至31,200點。
2020年是美國總統大選年，近代除了二千年科網股爆破及2008年次按危機之外，股市通常都是上升，而且通常是年初整固後，第2季開始反覆向上到年尾。今年歷史如果重演，估計強者愈強，可在年初接近27,000點或以引伸波幅推算的支持位，分注買入十隻強勢股，估計年尾收穫不錯。這十隻金股分別是：阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、華潤置地(01109)、舜宇光學(02382)、中國平安(02318)、友邦(01299)、中國鐵塔(00788)、金沙中國(01928)、工商銀行(01398)及海通證券(06837)。
2019年12月13日期指由27,013向上突破時，可參考當時股價數據作分注買入，或使用引伸波幅評估下方支持位，並使用股票期權Short PUT接貨。
期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)
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