東方日報B1：美國大選年　港股八成機會升

中央在元旦日即以降準向市場「送禮」，分析相信恒生指數1月份先上望29,000點。此外，今年是美國總統大選年，往績顯示，在過去13個大選年裏，港股有11年錄升市，比率接近85%，但基金界仍視之為重要不明朗因素，摩根資產管理指港股尚未擺脫「政治市」，今年恐「波幅大過升幅」。

資料顯示，過去13個美國總統大選年份，除了科網泡沫「爆破」的○○年及發生金融海嘯的2008年外，恒指均錄得升幅。不過，作風不同的特朗普獲提名參選並勝出的2016年，恒指僅升0.39%。

中投傲揚基金經理溫鋼城相信，人行降準會刺激恒指短線上試28,500至29,000點。即使港股近期上漲，可能已反映中美首階段貿易協議及人行「放水」，但他估計，恒指短暫回調至27,600點左右後，可望上試其今年目標30,000至31,000點，因為之前「升得幾靚仔」的滬深股市有望進一步上揚。

溫氏相信，人行今年應該會繼續降準，貸款市場報價利率(LPR)亦會下降，直言「除科技和5G概念股，內房係2020年嘅膽」，亦看好物管股以及券商股為首的中資金融股。

大華繼顯執行董事梁偉源指，中美貿易戰「最痛苦」情況已過，人行繼續「放水」，均對中資股有利。但香港社會動盪對經濟和零售的影響恐進一步浮現，港股上半年不會太「叻」，預期全年漲5至10%。

摩根資管環球市場策略師周奐彤表示，資金重新關注亞太股票，港股短線氣氛良好，惟對今年全年表現仍較審慎，原因是本地因素恐拖大市後腿；港股估值能否向上修復，要視乎內地出口等經濟數據未來幾個月可否持續做好，但環球經濟依然偏弱，市場目前預測MSCI亞太區(日本除外)指數今年盈利增長有13%或太樂觀。

她認為，市場會聚焦美國民主黨下月開始的總統候選人初選，圍繞大選年及中美貿易談判的不確定性，會驅使資金流入美元避險。鑑於美企盈利今年有望保持增長，衰退風險不高，美股較有吸引力。

儘管摩根資管對債券看高一線，周奐彤亦看好人工智能(AI)、雲端及5G等有主題的股份，並對消費股長線前景樂觀；又認為醫藥股經過去年的政策調整之後，變數有所減少，居民相關開支亦勢會有增無減，持研發實力的醫藥股也是主題之一。

溫鋼城認為，現階段民主黨勝出美國總統大選機會不大，惟不確定因素在於特朗普會否透過加強針對中國以爭取選票。若然他再以加關稅向中國施壓，恒指恐再度下試26,000點。時富資產管理董事總經理姚浩然亦稱，恒指上半年可挑戰30,000點，惟下半年美國總統大選或會為環球股市帶來不明朗。

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