澳門賭收挫13.7%　連跌三個月

澳門博彩收入在傳統旺季的一九年十二月再錄得下跌，連跌三個月。分析認為，十二月份跌幅進一步擴大，主要是國家領導人出席澳門回歸20周年活動而到訪當地，當月的入境受限制所致。

澳門博彩監察協調局公布，一九年十二月份當地博彩毛收入錄得228.38億澳門元，按年跌13.7%，跌幅較十一月份的8.5%明顯擴大。去年全年計，累計博彩毛收入為2,924.55億澳門元，較一八年跌3.4%，按年跌幅為一五年之後最大。

事實上，以年初到當月的累計毛收入計算，去年澳門博彩收入由年頭到年尾均錄得跌幅。外媒分析認為，數據反映澳門賭場營運商感到「痛苦」。由於濠賭行業在中美貿易戰的不確定性、中國經濟放緩、香港社會動盪，以及打壓跨境博彩等，使去年澳門賭業充滿挑戰。加上越南等競爭對手，正威脅澳門的全球博彩中心地位。

中資券商國泰君安相信，在業者採取更加保守的「避險」觀望態度下，博彩業難於中短期內出現復甦，加上地緣政治和宏觀經濟前景惡化，今年澳門博彩業毛收入增長料僅持平或小幅度增長。

該行認為，中美貿易戰拖累澳門博彩業的收入增長以及估值；且全球股市波動性增加，將帶來負面的財富效應，降低賭客對澳門博彩業的興趣，特別是貴賓廳客群。

宏滙資產管理有限公司董事及投資總監林嘉麒稱，每逢有國家重要官員到訪澳門，該月份的博彩收入均會較失色，相信上月跌幅為個別例子。

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