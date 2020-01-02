【回望2019】港今年GDP最悲睇跌5.8%

面對內憂外患，香港一九年經濟急速下滑，去年第三季本地生產總值(GDP)按年跌2.9%。有大行預計，若香港社會事件持續一整年，今年GDP甚至下跌5.8%。市場人士更擔心2003年沙士時的苦困日子會重現。香港貿發局研究總監關家明比較目前經濟狀況與沙士時的異同，斷言失業率攀升至沙士時的高位亦不足為奇。

他指，2003年沙士突襲香港，導致百業蕭條、股樓大跌。而病毒感染最影響消費、零售，以及人與人接觸的行業，但其他行業例如進出口業卻未被波及。當時經濟雖急轉直下，及後卻可快速反彈，並沒有造成持續負面影響。

相反，目前經濟受全球保護主義打壓，多個行業包括製造、物流及運輸業等都受牽連，且範圍甚廣，料會持續一段長時間，對經濟造成的創傷較大。如果處理稍有不慎，失業率或攀升至沙士時的高位。

本港的失業率近月確慢慢攀升，由去年6月的2.8%，微升至10月份的3.1%，以至11月份的3.2%。而沙士時期失業率則一度升至8.5%。

然而，兩個時期導致經濟下行的因由各異。他說，2003年香港經濟差，除了歸咎於沙士疫症，也是受亞洲金融風暴對經濟創傷仍有餘悸所影響，且俄羅斯及拉美金融局勢動盪，令香港這外向型經濟體的樓市及企業融資受累。

而香港現時經濟則受中美貿易戰及社會分歧所纏擾，他提醒，發達國家與發展中國家的矛盾是結構性問題，不是朝夕能解決，且可蔓延至中美兩國以外的雙邊關係，所以如果香港人不能像2003年般同心協力對抗外圍風險，面臨的局勢將更加嚴峻。

貿發局僅預測2020年香港整體出口跌2%，沒有對GDP把脈。然而，多家大行包括摩根士丹利、花旗銀行、高盛、瑞銀財富管理均不只一次調低去年GDP增長預測。而國際貨幣組織(IMF)原把香港2019年GDP增長由2.9%下調至2.7%，及後再下調至負1.2%，近日進一步下調至負1.9%。

對香港經濟睇得最淡的，必然是ING銀行，其估計2019年香港GDP下跌2.25%。若果香港內部社會動盪持續一整年，則2020年GDP甚至下跌5.8%。而大摩去年以來4度調低預測，由原預期2019年GDP增長1%，一路下調至負增長1.3%，主要是由於香港受中美貿易戰以及社會事件困擾。以目前計算，已有7間大行以及IMF給予負經濟增長的看法。

展望2020年，除ING看法最淡外，多數大行亦看法審慎，當中瑞信私人銀行估今年GDP為零增長至負增長1%，野村亦估只增長0.1%，看來香港經濟前景的確堪憂。

事實上，自中美貿易戰開打，香港經濟便開始捱打，2018年第二季GDP增長為3.6%，第三季及第四季下滑至2.8%及1.2%，2019年首季急速滑落至0.6%。隨着香港社會事件愈演愈烈，2019年次季GDP增長放緩至0.4%，至第三季終於捱不住，由升轉至跌2.9%，市場普遍對2019年第四季的數字感到悲觀。

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