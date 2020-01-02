「股神」失威？巴郡去年跑輸大市　10年來最差成績

外媒報道，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)A類股票在2019年全年累計上漲11%，與大市相比是該公司10年來最差的一年。美股基準指數標指在2019年累升逾28%，相當於巴郡跑輸了超過17%。

巴郡股價對上一年跑輸標指是在2015年，當時巴郡累跌約11.5%，而標指則錄得正回報1.38%，兩者差距幅度約為12.8%。

事實上，巴郡過去4年都沒有進行過巴菲特所說的「大象級」併購，令該公司截至去年第3季末，手持現金儲備急增至創紀錄的1,280億美元，在美國利率處於歷史低位的環境下，現金帶來的利息收入非常低。

雖然巴郡一直部署為資金找「出路」，但最近不少併購方案均無功而還。據報道，去年11月，巴郡有意以約50億美元的作價收購美國信息技術設備分銷商Tech Data，不過，由於出價比另一競購者低，最終未能成事。此外，據報美國經典珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany)接到奢侈品集團LVMH的收購要約後，Tiffany還邀請過巴菲特出價，但建議遭巴菲特婉拒。

儘管股神去年「老貓燒鬚」，但他投資眼光獨到，至今仍獲得很多投資者認同。巴郡自2016年起建倉蘋果公司(Apple Inc.)股票，至去年第3季持有近2.49億股，以Apple收市價293.65美元計算，價值高達731億美元，是巴郡最具價值的持倉股票。

2019年全年，蘋果公司股價累升超過85%，是道指表現最好的成分股，足以引證巴菲特的投資眼光依然「寶刀未老」。

緊隨蘋果公司之後，於去年第3季末，巴郡5大持倉的上市公司分別為：美國銀行、可口可樂、富國銀行、美國運通。值得留意的是，巴郡去年首次買入並增持了美國電商龍頭亞馬遜的股票。

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