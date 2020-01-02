華為：將致力打造自家HMS和鴻蒙生態

中國智能手機生產商華為公布，2019年實現銷售收入超過8,500億元人民幣，按年增加18%。華為消費者業務行政總裁余承東表示，未來會致力打造自家流動服務(HMS)和鴻蒙手機系統的生態，以重建賽道。

華為輪值董事長徐直軍稍早前表示，相信2020年將是「艱難的一年」，公司增長速度可能達不到去年上半年的水平，「我們將長期在美國對領先科技打壓的逆境中求生存、謀發展。」

徐氏續稱，公司2019年智能手機發貨量達2.4億部，按年增加20%。惟公司銷售的智能手機大多是在美國禁令頒布發布。

展望2020年，他指公司將全力打造移動服務生態系統，包含雲儲存服務與一個應用程序庫，是公司智能終端海外銷售的必要條件。

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