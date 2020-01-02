【外匯點評】溫灼培：歐元為今年外幣首選

面對新的一年，倘問筆者最看好的貨幣，筆者會選歐元，原因主要有三。首先，回顧2019年，擔心英國可能硬脫歐及中美摩擦擴大，在市場避險情緒高漲，加上歐央行的大刀闊斧推行量寬政策下，歐元於10月初一度被推跌穿1.09美元水平，並成為近兩年半最低位置。但自此，惟目前中美貿易氣氛得以緩和，英國硬脫歐風險降，使美元避險需求減，間接為歐元帶來支持。

另外，雖然中美首階段貿易談判完成後，將很快展開次階段談判，但可想像次階段談判將更為艱巨。假使美國總統特朗普急於與中國達成首階段貿易協議，其目的是為了今年11月大選，料他在次階段談判中，也不會輕率與中國鬧翻，因這對其選情有害無利。假使中美關係今年內只有機會更好而不會鬧翻，可以想像將利於環球經濟及股市發展。當資金離開現金狀態(即美元)到四處追逐資產投資，這將是另一不利美元因素。

最後，去年9月份當歐央行宣布減息及大舉每月買債200億歐元，當時歐央行還要為英國可能硬脫歐作準備。惟現在情況已變，不能排除歐央行年內或削買債規模。料歐元上半年目標1.1350美元。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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