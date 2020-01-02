【大行觀點】中金：廣聯達處於轉型期　長線看好

中金認為，廣聯達(02410.SZ)是全球範圍內稀有的具備建築軟件「平台+建模+應用」全方位能力的公司。中國建築市場屬全球罕見高景氣度，預計未來信息化需求旺盛，廣聯達有望通過自身獨特能力整合市場。

未來，廣聯達的增長點在施工軟件，中金的觀點與市場共有三點不同：首先，市場對於施工市場規模有所期待，但尚未充分意識到格局將極其分散。市場普遍預期施工階段信息化市場規模在千億元左右，但未意識到需求點超過100個，單個需求點創造的市場空間不足10億元，遠小於造價階段。

其次是，長期看，市場未充分意識到廣聯達具備「平台+建模+應用」一體化整合能力，也並未意識到這一能力的稀缺性。中金認為，施工市場的規模化拓展需通過「平台整合、建模引流、應用變現」的模式實現，而廣聯達是全球範圍內少有的具備完備能力的廠商，未來公司有望整合市場形成規模化拓展。

此外，短期看，市場未充分意識到施工BG的人力效率有望提升，帶來利潤的規模化釋放。根據分析，公司施工BG人均創收明顯較低，主要原因是產品相對分散。2019年開始公司推出「平台+模塊」，同時加強與施工單位「總對總」合作，預計有望提升人均創收，帶來利潤的規模化釋放。

中金下調廣聯達2019/2020年盈利預測2.8%/6.8%至3.42億元/4.51億元(人民幣，下同)， 同比-22.1%/+31.7%，同時引入2021年盈利預測10.72億元，同比+138%，增長較快主要由於雲轉型完成且施工業務規模化推廣。當前股價對應19/20年P/E為109x/83x。中金認為目前公司處於轉型期，估值與19至20年利潤關聯度較低。根據SOTP模型(主要基於2021年及此後假設)，上調公司目標市值30%至533億元，目標價48元，較當前股價還有45%的上行空間，對應2020/2021年的P/E為118x/50x，維持跑贏行業評級。

風險(1)施工軟件市場發展不及預期；(2)施工階段產品研發不及預期；(3)部分大股東存在減持可能，對股價存在壓力；(4)新開工等宏觀指標仍對公司收入有一定影響；(5)系統性估值回調。

中金公司證券研究報告

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