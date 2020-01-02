【市前重點睇】人民幣升至6.96　英鎊企1.32水平

●美匯指數跌至96.44，離岸人民幣(CNH)高見6.9643，美元兌日圓企108.66，港匯回落至7.7951，歐元企1.122，英鎊漲至1.3258。金價於1,520美元關口上落。布油於66美元關爭持，紐油企61.48美元。道指期貨上升。

●美國總統特朗普在其社交媒體留言：「我將在2020年1月15日與中國簽署非常龐大而全面的第一階段貿易協議，儀式將在白宮舉行，中國高層代表將出席。之後我將去北京，第二階段的對話將開始！」

-總結2019年全年，道指、標指、納指分別累計上漲約22.3%、28.9%和35.2%。標指和納指均創自2013年以來最強年度表現；道指以點數計全年累升逾5,000點，為紀錄以來首次。

-「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡A類股票在2019年全年累計上漲11%，與大市相比是該公司10年來最差的一年。

●高盛認為，因為當前經濟結構，美國未來幾年內不太可能發生經濟衰退。

●美國10年期國債孳息率周二收報1.9175厘，升3.87厘。

●港股ADR指數周二收報28,181點，跌7點。

●紐約2月期金周二收報每安士1,523.1美元，升4.5美元或0.3%，續創自2019年9月24日以來收市新高。總結全年，紐約期金累升約18.9%，創自2010年以來最強全年升幅。

●紐約期油周二收報每桶61.06美元，跌0.62美元或1.01%；布蘭特期油收報每桶66美元，跌0.67美元或1%。總結2019年，紐約期油累升34%，創自2016年來最大升幅；布蘭特期油全年累升23%。

●法國CAC指數周二收跌4點或0.07%，報5,978點，但2019年累漲26%，為近20年最大年度升幅。英國富時100指數收市跌0.59%或44點，報7,542點，2019年累漲12%，為3年以來最大年度升幅。

●金管局收到銀行匯報，表示因銀行設施受到破壞，部分分行及自動櫃員機暫時未能提供服務，有關銀行正評估服務受影響的範圍，並會適時公布最新情況。

●澳門博彩監察協調局公布，2019年12月份當地博彩毛收入錄得228.38億澳門元，按年跌13.7%，跌幅較11月份的8.5%明顯擴大。

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