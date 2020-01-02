達飛控股擬出售陽光小額貸款一成股權

微遠至誠與楊周二訂立終止股份轉讓協議。因此，楊向微遠至誠轉讓在新三板上市的目標公司大同開發區陽光小額貸款餘下1,890萬股股份(佔9.45%股本權益)一事將不會進行，而楊已同意不會就其股份轉讓協議向微遠至誠或公司提出任何申索。

另外，集團有意向獨立第三方出售目標公司2,006萬股股份，佔10.03%股本權益。於目前，概無就有意出售事項訂立任何協議，且概不保證有意出售事項將會進行。

倘有意出售事項落實，公司將不再於目標公司持有任何權益。

董事會認為，終止楊的股份轉讓協議將不會對公司現有業務營運及財務狀況造成任何重大不利影響。董事會將繼續物色其他潛在投資機會，以增強公司的盈利能力。

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