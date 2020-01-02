【股民熱話】今年股市「1月效應」靈唔靈？

過去，股票市場有個說法，就係「一月效應」。泛指每年首月股市多為正回報，更衍生成一月市況能預示全年走勢。呢個現象，最初多應用於美股，後來全球股市皆睇美股，這1月效應便被廣泛注視。

回看過去2010至2019年這十年間的港股表現，有7年的1月份以升市報收，惟在這7年升市中，僅4年出現全年升市(見附表)，值唔值得參考，見仁見智。

客觀而言，香港經濟處技術性衰退，至少今年上半年經濟仍在尋底當中，可恒指在2019年12月由月內低位反彈至高位累升幅度達2,256點，可以話全年都係靠12月翻身。可按月計2020年1月的比較基數加大，相信即使能高收，短線29,000點關阻力頗大。

由於過去港股「一月效應」並唔明顯，且今年除了香港經濟尋底之外，中美即使簽得一份首階段貿易協議，亦不等於角力已完結。尤其是今年美國總統大選，「中國牌」成美國政壇爭取選票的王牌，香港在中美鬥爭之間，必有所損，形成今年港股表現可能係升得慢過人、跌得快過人，各位宜打醒十二分精神，控制注碼，且盡量多元化投資，除股票外，可持有一定的黃金及現金比重，別將所有雞蛋放同一個籃內！

東方產經專欄作者 帥哥

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