雷蛇申請新加坡全數字銀行牌照　股價曾漲12.5%

雷蛇周四(1月2日)股價一度抽高12.5%，高見1.43港元，暫時成交逾1,100萬元。

該公司指，全球布局及其建立的創新電子支付平台，Razer Fintech正計劃透過建立全球首家Global Youth Bank(即Razer Youth Bank，總部將設於新加坡)，將其金融科技領域擴展至數字銀行服務。

Razer Fintech已聚集一個戰略合作夥伴財團，該等合作夥伴擬認購Razer YouthBank的股權。該等戰略合作夥伴包括Sheng Siong Holdings、FWD、LinksureGlobal、Insignia Ventures Partners及Carro。

就其申請而言，Razer Fintech亦已聚集部分全球領先的服務提供商、產品及技術平台合作夥伴，以向Razer Youth Bank提供服務，包括Justco、Quantifeed、Saxo Markets、Real Vision、SkyScanner、SoCash、Turnkey Lender及V-Key等。

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