【專家點評】陳錦興：萬洲股價反彈可持續

內地政府宣布明年1月1日起，調降超過850項貨品的進口關稅，其中冷凍豬肉關稅將由12%降至8%，以緩解非洲豬瘟帶來的豬肉短缺。萬洲為全球最大豬肉生產和生豬養殖企業，旗下美國公司史密斯菲爾德受中美貿易爭端影響，上半年業績受壓，而隨着貿易談判首階段協議有望達成，料明年豬肉進口量將進一步提升，加速公司利潤增長。

中國受非洲豬瘟影響，豬肉價格大幅上升，目前中美豬肉價差達5至6倍，若中方降低進口豬肉關稅，公司可受惠，降低內地生產成本，同時增加史密斯菲爾德的出口收入。另外，在中國市場，公司自去年12月以來已加價6次，其中第四季又再加價兩次，平均加價幅度達高單位數，6次累計加幅約20%左右。長遠而言，加價有利於提升公司的利潤率。

預期萬洲的國際及國內業務的經營環境改善，第四季以至明年盈利將續改善，股價調整後再現升勢，建議8元吸納，上望9.2元，跌破7.5元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－