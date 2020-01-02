新加坡去年GDP僅增0.7%　十年來最低

新加坡去年第四季國內生產總值(GDP)按季僅增長0.1%，遜於市場預期增長0.4%，第三季增長2.4%。當中，製造業收縮7%，建築業增長2.1%，服務業增長2.4%。

至於去年第四季GDP按年增長0.8%，符合預期。其中，製造業收縮2.1%，建築業增長2.1%，服務業增長1.4%。

2019年全年GDP增長0.7%，創10年來最慢增速，較2018年3.1%的增速大幅放緩，主要受製造業拖累。

新加坡華僑銀行(OCBC)研究與策略主管Selena Ling表示，數據顯示，雖然製造業勢頭仍然低迷，但服務業和建築業很可能繼續成為2020年的亮點。

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