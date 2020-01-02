【專家點評】彭偉新：長實受惠英國資產
2020年01月02日 09:15
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恒指已明確上破11月初的高位27,900點，形成一浪高於一浪的走勢。恒指現時的保歷加通道垂直高度再擴大至3,043點，加上恒指已出現20天線升穿50天線的黃金交叉，50天線轉趨向上，中期上升走勢趨向明確。在1月份的利好季度效應下，恒指有望企穩於現水平，下一個阻力位會是7月初的高位28,850點。
建議買入長實集團(01113)，皆因英國大選塵埃落定，帶動英鎊做好並回升，利好長實集團於英國的資產價值。長實集團正推動其資產國際化，帶來更持續性的收入；早前全購英酒館營運商Greene King的建議已獲股東會通過。股價12月初觸底反彈，並升破主要移動平均線，升勢趨向明確。本周二已初步升破自9月份的下降走勢阻力，可再上望量度升幅目標60.5元。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)
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