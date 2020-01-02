港股踏入2020年做好　阿里漲近2%　內房水泥強勢

港股升幅擴大至275點，恒生指數再創28,465點的逾5個月高位，暫維持逾200點升幅。國企指數升過百點，主板成交200億港元。

重磅藍籌升幅擴大，友邦保險升2.2%；騰訊升1.6%；工、中、建三大內銀股升0.8%至1%；中國平安升1.3%。

大型科網股有買盤，阿里巴巴升1.8%，高見211元；美團點評升2%；小米集團升逾3%，見11.16元的近8個月高位；金山軟件漲2.7%。

內房及水泥股持續強勢，海螺水泥飆4.6%；融創中國升3.6%；萬科升3.3%，是表現最佳幾隻國指成分股。碧桂園升2.4%；中國建材及金隅集團升3.7%及4.6%。

醫藥股逆市向下，石藥集團及中國生物製藥跌1.1%及0.5%，是表現最差兩隻藍籌；國藥控股跌1.6%，是表現最差國指成分股。

【09:23】港股2020年開市升59點 騰訊靠穩 內房做好

人行降準「放水」8,000億人民幣，利好大市氣氛。港股在2020年首個交易日開市升59點，報28,249點；國企指數高開31點，報11,199點。

重磅股騰訊靠穩，開市報375.8港元；友邦保險升0.4%，報82.15元；滙豐控股、建設銀行及工商銀行無起跌。

阿里巴巴升0.4%，報208元。美團點評靠穩，報102元；小米集團升0.7%報10.86元。

內房股有追捧，碧桂園升1.7%，是表現最佳藍籌；中國恒大升1.1%；富力地產及融創中國升近1%；龍湖集團升0.8%。

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