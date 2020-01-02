A股快報：大市齊升逾1%　金融地產股發力

財新中國製造業採購經理指數(PMI)去年12月錄得51.5，雖小幅下滑0.3個百分點，仍明顯高於2019年首三季度；加上受惠中央政策扶持，滬深股市全線升幅擴大至逾1%。

滬綜指暫高見3,095點，向3,100點進發，最新仍漲42點或1.4%，報3,092點；深成指大升189點或1.8%，至10,619點；創業板指數則升30點或1.7%，報1,828點；其中深成指及創指均創2018年5月高位。

板塊方面，傳媒娛樂股領飆3.7%，水泥及金融股均漲逾2%，地產股升逾1%，有色金屬股升0.8%；而釀酒股續領跌1.8%。

【09:26】A股快報：人行放水撐經濟 三大指數齊升

踏入2020年傳來多個利好消息，中美落實於1月15日簽署第一階段貿易協議；加上中國人民銀行於下周一(1月6日)降準0.5個百分點，料釋放約8,000億人民幣(下同)。內地股市於今年首個交易日向好。

滬綜指高開16點或0.53%，報3,066點；深成指高開78點或0.75%，至10,509點；創業板指數高開13點或0.73%，報1,811點。

板塊方面，金融及地產股齊漲1.3%，水泥及船舶製股同升1%，有色金屬股升0.5%；而釀酒股則領跌2.8%。

中央「放水」，內銀股受惠。中國銀行、農業銀行、工商銀行及建設銀行高開介乎升0.5%至0.8%。

酒股受壓，貴州茅台低開4%，報1,128元。公司預期2019年淨利潤為405億元，按年增15%。

－－－－－－