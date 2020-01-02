財新中國製造業PMI上月降至51.5　結束五連升

財新中國製造業採購經理指數(PMI)去年12月錄得51.5，小幅下滑0.3個百分點，結束連續5個月的回升，但仍明顯高於2019年首三季度；預期為51.6。

國家統計局公布的去年12月製造業PMI為50.2，按月持平，與財新的數據不一致。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，去年12月中國經濟延續企穩狀態，雖然需求擴張不及前兩個月強勁，但企業家信心開始出現一些積極變化，生產擴張和增加庫存的意願有所增強，對就業也產生積極影響。隨着中美第一階段協議傳遞出積極信號，企業信心有修復空間，有助於鞏固經濟企穩的基礎。

根據財新數據，去年12月新訂單指數回落至3個月最低，新出口訂單指數也略有下降，但兩者均位於盛衰分界線以上。受訪廠商反映，海內外需求均出現改善。

新訂單增加，帶動廠商擴大生產，製造業產量進一步增長，雖然產出指數連續兩月小幅回落，但仍處高位，連續6個月處於盛衰分界線以上。

中國製造業用工數量按月持平，就業指數微降至盛衰分界線上。許多廠商反映採取控制成本、提高效率等措施。

產量上升帶動廠商增加採購，採購庫存指數連續4個月處於擴張區間，增速仍屬溫和。成品庫存也結束連續兩個月的下降，成品庫存指數顯著反彈至盛衰分界線以上。部分廠商表示，成品庫存擴張與未來數月需求預期改善有關。

去年12月平均投入成本進一步上升，但漲幅較小，遠低於長期均值。廠商普遍表示，成本上升和原材料漲價及薪酬上漲有關。成本上揚導致廠商提高出廠價格，2019年7月以來首次錄得上升，但加價幅度較小。

中國製造業界普遍預期未來12個月產量將繼續上升，樂觀度出現小幅反彈，但受中美貿易摩擦不確定性持續、環保政策收緊和市場競爭激烈影響，業界整體樂觀度相比歷史水平仍然偏弱。

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