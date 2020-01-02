【外匯點評】陳正犖：歐元前景趨樂觀

2019年解決了大部分的不明朗，但仍帶着不少未知之數到2020年，包括美國政治局勢，中美貿易摩擦未終結，以及美國增長前景未完全樂觀。我們相信避險資產會有一定支持。

另一方面，由於英國脫歐局勢明朗化，將帶挈歐洲貨幣於2020年跑贏商品貨幣，當中市場對歐元區前景的看法或已過度悲觀，歐元更有機會釜底抽薪。

歐元翻身有望，除了得益於政治局勢明朗，貨幣政策淡出，歐洲央行釋出不願再放寬政策的信號，亦對歐元有一定支持。未來歐洲貨幣聯盟的財政政策支持，或令2020年美國相對歐元區經濟表現的差距或會縮窄，歐元債券孳息率可望上升，而歐元亦可能轉強。同時美元偏弱，若美國經濟於2020年進一步放慢，總統特朗普或更積極干預美元走勢，其行動或會有更大的牽引力，將利好歐元。

技術上，歐元兌美元處於短期上升通道當中，但相對強弱指數已升至超買水平，短線或先行於1.1066至1.1412區間上落，下一支持或為1.0981，短期阻力或為1.1250。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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