港股格局：許繹彬料恒指可挑戰28900點

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，2020年首個交易日，即遇上中美兩國輪流「派糖」，美國狂人總統特朗普在元旦日發文中，指中美將於1月15日在白宮簽署首階段貿易協議，並可完成第二階段中美貿談；中方同日宣布於下周一起全面降準0.5個百分點，料市場可釋放8,000億元人民幣，雙重好消息刺激下，料有力提振市場信心，並成為利好港股今天紅盤高開的助燃劑。

他提醒投資者，儘管港股突然有多項利好消息，但港股在農曆新年前，均會出現北水「班師回朝」的情況，所以暫時投資者以28,600點為首個挑戰位，若企穏料可挑戰28,900點，支持位則在27,800點。

他總結，2019港股總算不負眾望，在最後一天企穏在28,000點以上收市，收市報28,189點，全年累計升2,344點，可謂苦中一點甜。2019是自香港有史以來經濟最艱苦的一年，出口業受著「中美貿易戰」的纏擾，一直處於奄奄一息的狀態；作為本港主要經濟命脈的旅遊及零售業，因受到社會問題狠擊，而出現史無前例的衰退，結業及吉舖潮隨處可見，情況比當年亞洲金融風暴、沙士及雷曼事件時更嚴重。

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