【專家點評】陳樂怡：焦點IPO利好港交所
2020年01月02日 10:30
東網電視更多新聞短片
中央經濟工作會議指明，首要工作為穩增長，預期內地將有更多逆周期措施出台，貨幣政策將會偏向寬鬆，吸引資金流入A股市場。一方面，市場交投有望進一步增長，利好券商收入。另一方面，新修訂的《證券法》將會在2020年3月1日實施，其中一大方向為明確全面推行註冊制，內容涉及大幅簡化上市發行條件，以及就信息披露方面加強對發行人及中介要求等。新政料會促進行業健康發展，龍頭有望憑藉其投行實力拓展優勢，建議關注中金(03908)及華泰證券(06886)。
內地媒體報導，隨着內地多地建設項目進入施工高峰期，華北、華東和華南等多地水泥價格普遍上漲，個別地區甚至一個月內每噸加價200元人民幣。不過，需要留意的是，第四季為傳統水泥旺季，2020年初季節性因素影響料會減退。然而，經濟前景好轉，有助提振原材料需求，支持周期性股份表現。
展望後市，由於新興市場估值較低，2020年預測企業盈利增速較快，部份資金預計將由美股轉投新興市場，中資股料會連帶受惠。而市場目前憧憬內地將會在農曆新年前後降準，利好市場流動性，短線恒指料可挑戰28,500點。
個股推介方面，鑑於宏觀因素的改善，包括主要央行的貨幣政策偏向寬鬆，中國推出穩定經濟增長政策，中美即將簽署第一階段貿易協定，預計投資者風險胃納將進一步上升，資金將繼續流入環球股票市場。其中，中資股估值相對較低，加上中央政府持續推出利好政策，我們預計2020年第一季度香港上市的中資股，將成為焦點，推動整體交易量上升，港交所(00388)將是主要受益者。建議買入，目標價275元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。