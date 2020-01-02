【專家點評】陳樂怡：焦點IPO利好港交所

內地媒體報導，隨着內地多地建設項目進入施工高峰期，華北、華東和華南等多地水泥價格普遍上漲，個別地區甚至一個月內每噸加價200元人民幣。不過，需要留意的是，第四季為傳統水泥旺季，2020年初季節性因素影響料會減退。然而，經濟前景好轉，有助提振原材料需求，支持周期性股份表現。

展望後市，由於新興市場估值較低，2020年預測企業盈利增速較快，部份資金預計將由美股轉投新興市場，中資股料會連帶受惠。而市場目前憧憬內地將會在農曆新年前後降準，利好市場流動性，短線恒指料可挑戰28,500點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

－－－－－－