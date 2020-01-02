港股格局：郭家耀料短線或出現整固
2020年01月02日 10:32
東網電視更多新聞短片
正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期整體形勢向好，人民銀行宣布下周一下調存款準備金率0.5個百分點，雖然市場對相關消息有一定預期，但放水措施對維持市場流動性有一定幫助。中美首階段貿易協議有望於月中簽署，亦可刺激大市氣氛。
另外，無論美國或中國最新經濟表現均優於預期，令投資者對2020年前景展望轉為樂觀。惟港股累積升幅已多，短線出現整固亦屬正常，但估計恒指可穩守28,000點樓上，並挑戰28,500點附近阻力。
人行下調存款準備金率，郭表示，今次時間點及下調幅度均與市場相若，預計釋放逾8,000億元人民幣的流動資金，料對金融機構尤其內銀有利好作用。一方面有助紓緩春節流動性緊張問題，同時可提升借貸的靈活度，但亦應留意內銀息差壓力仍然存在，預計板塊估值未必有較大提升空間，有機會維持上落格局為主。
郭又指，騰訊(00700)牽頭財團購入環球音樂一成股權，預計此舉可豐富其網絡內容，但今次收購消息對股價刺激未必太大，因短期對盈利未必有太大貢獻。長遠而言，騰訊業務布局除了社交平台，同時亦加大客戶服務的延伸，提高客戶的忠誠度。走勢上，該股近期累升已多，短期將維持上落格局為主，於380元樓上料有一定阻力，投資者宜觀望3月份公布全年業績表現，睇吓今年形勢有冇改善，才有機會上破400元大關。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。