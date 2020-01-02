港股格局：郭家耀料短線或出現整固

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期整體形勢向好，人民銀行宣布下周一下調存款準備金率0.5個百分點，雖然市場對相關消息有一定預期，但放水措施對維持市場流動性有一定幫助。中美首階段貿易協議有望於月中簽署，亦可刺激大市氣氛。

另外，無論美國或中國最新經濟表現均優於預期，令投資者對2020年前景展望轉為樂觀。惟港股累積升幅已多，短線出現整固亦屬正常，但估計恒指可穩守28,000點樓上，並挑戰28,500點附近阻力。

人行下調存款準備金率，郭表示，今次時間點及下調幅度均與市場相若，預計釋放逾8,000億元人民幣的流動資金，料對金融機構尤其內銀有利好作用。一方面有助紓緩春節流動性緊張問題，同時可提升借貸的靈活度，但亦應留意內銀息差壓力仍然存在，預計板塊估值未必有較大提升空間，有機會維持上落格局為主。

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